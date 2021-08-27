الفياض يلتقي في الموصل شيوخ ووجهاء عشائر كركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين

موقع تابناك الإخباري_وكان الفياض قد وصل الى مدينة الموصل على رأس وفد من الهيئة في زيارة تفقدية للمناطق المحررة، والوقوف على أبرز احتياجاتها أمنيا وخدميا.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز الأمن والاستقرار من خلال بذل المزيد من الجهود الأمنية والمبادرات الخدمية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة المحافظة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده امس مع محافظ نينوى نجم الجبوري، اعرب الفياض عن سروره بحجم الالفة والانسجام والتكاتف بين الأجهزة الأمنية بتعدد صنوفها والإدارة المحلية في محافظة نينوى.
وأكد الفياض أن الحشد لديه تجربة مميزة في المحافظة"، وأوضح ان ما كان يعرف سابقا بالحشد العشائري قدم نموذجا متميزا أدى الى الاستقرار، فضلا عن إعطائه زخما للمشروع الوطني ومحاربته للطائفية”، مؤكدا أن “محافظة نينوى تستعد للانتخابات في جو لم تحظ به سابقا”.