الفياض يلتقي في الموصل شيوخ ووجهاء عشائر كركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين

التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض شيوخ ووجهاء عشائر كركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين، وذلك في متلقى عشائري كبير في مدينة الموصل.

موقع تابناك الإخباري_وكان الفياض قد وصل الى مدينة الموصل على رأس وفد من الهيئة في زيارة تفقدية للمناطق المحررة، والوقوف على أبرز احتياجاتها أمنيا وخدميا.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز الأمن والاستقرار من خلال بذل المزيد من الجهود الأمنية والمبادرات الخدمية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة المحافظة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده امس مع محافظ نينوى نجم الجبوري، اعرب الفياض عن سروره بحجم الالفة والانسجام والتكاتف بين الأجهزة الأمنية بتعدد صنوفها والإدارة المحلية في محافظة نينوى.

وأكد الفياض أن الحشد لديه تجربة مميزة في المحافظة"، وأوضح ان ما كان يعرف سابقا بالحشد العشائري قدم نموذجا متميزا أدى الى الاستقرار، فضلا عن إعطائه زخما للمشروع الوطني ومحاربته للطائفية”، مؤكدا أن “محافظة نينوى تستعد للانتخابات في جو لم تحظ به سابقا”.