النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۹مشاهدات
‍ پ

الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي في رسالة لعون: لتشكيل حكومة سريعا وتنفيذ الاصلاحات اللازمة

حض الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الرئيس ميشال عون والطبقة السياسية اللبنانية، على "تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، والتنفيذ السريع للاجراءات والاصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من أزمته الحالية".
رمز الخبر: ۵۶۲۲۲
تأريخ النشر: 27 August 2021

موقع تابناك الإخباري_حض الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الرئيس ميشال عون والطبقة السياسية اللبنانية، على "تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، والتنفيذ السريع للاجراءات والاصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من أزمته الحالية"، وتطرق الى "المساعدات التي قدمها الاتحاد للبنان طيلة السنوات الماضية وعقب انفجار مرفأ بيروت"، وأكد "إمكان مناقشة تقديم حزمة أخرى من المساعدات بعد تشكيل الحكومة".

ورأى بوريل أن "لبنان ينهار وخطر الاضطراب الاجتماعي فيه وعدم الاستقرار يزداد"، معتبرا أنه "على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أن يتفقا على التشكيل بشكل طارئ من أجل مصلحة الشعب اللبناني".

مواقف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جاءت في رسالة عاجلة الى الرئيس عون حملها اليه ظهر اليوم سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف.

وبعد اللقاء، أدلى السفير طراف بنصريحات من قصر بعبدا، قائلا، "التقيت هذا الصباح برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واجتمعت الان مع فخامة الرئيس ميشال عون وسأزور رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم أيضا"، لافتا الى انه يحمل "رسالة عاجلة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل".

اضاف، "اننا نشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للازمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية. وتعاني الدولة في قدرتها على تقديم الخدمات والامدادات الأساسية، كما ان اللبنانيين يعانون. وانفجار عكار مثال آخر على دفع الناس ثمن التقاعس السياسي. فبعد أسبوعين تقريبا من وقوع هذه المأساة، يحزنني ان اسمع عن المزيد من الضحايا واتقدم بالتعازي لعائلاتهم".

وتابع، "ادعو مرة أخرى أصحاب القرار الى تشكيل حكومة واتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية لاخراج لبنان من ازمته الحالية. وبمجرد تشكيل الحكومة، سيعيد الاتحاد الأوروبي اطلاق المفاوضات حول أولويات شراكتنا مع لبنان، وسننظر في حزمة مساعدات مالية، اذا تم وضع برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي. كما اننا مستعدون لدعم العملية الانتخابية في 2022. يستمر الاتحاد الأوروبي في تقديم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني. يمكنكم الاعتماد علينا في هذا الوقت الصعب، لكن على أصحاب القرار اللبنانيين أيضا تحمل مسؤولياتهم. "ما عاد في وقت".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نائب بالمجلس التشريعي: معركة الاحتلال ديموغرافية هدفها طرد المقدسيين
مستجدات العدوان السعودي على اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية
عائلة البوجي تحارب الفقر وتتحدى البطالة بمطعم
مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين بهجوم مطار كابول وداعش يتبنى
رئاسة الوزراء تعلن الانتهاء من عمليات الإجلاء من مطار كابول
فريق رياضي يصل صعدة قادما من صنعاء على متن دراجات هوائية
موظفو شركة المشاريع يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم
جونسون: بقي وقت قليل قبل أن ينسحب جنودنا من مطار كابل
الوفاء للمقاومة: جهود تشكيل الحكومة تتقاذفها العقد والمطالب وتضارب الرؤى والمصالح
انفجار في تاراز في وحدة عسكرية قرب أحد المستودعات
العثور على أنثى غزال في منفذ الازرقين غربي صنعاء كانت معدة للتهريب
جهاز مكافحة الإرهاب ينتشر في قلب بغداد
الشيخ الكعبي يتفقد جرحى الحشد الشعبي في الطارمية
انطلاق المنافسات النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية
بعد الحرائق التي طالتها.. الجزائر تستلم مساعدات من السعودية
أوستن لرئيس حكومة الاحتلال: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وتفوقها العسكري النوعي
المدلل: نضالنا مستمر ولا يمكن أن يقف طالما أن هناك عدواناً على أهلنا في القدس والأقصى
أبو ظريفة: لا يمكن السماح للاحتلال بأن يستفرد بكل منطقة على حدى
مسؤول اميركي: بايدن سيبلغ بينيت بمشاركته القلق بشأن إيران مع التزامه بالمسار الدبلوماسي
وزير الخارجية الايراني الجديد حسين أمير عبداللهيان يحدد أهم أولويات عمله
طالبان توفد فريقا الى بنجشير للتفاوض مع احمد مسعود
الخرطوم: ملء سد النهضة الإثيوبي لم يؤثر على فيضانات هذا العام
أفغانستان: أكثر من 100 مروحية روسية الصنع في يد "طالبان"
تحطم طائرة مروحية تقل 20 شخصا على الأقل من بينهم مسؤول رفيع
جيروزاليم بوست تكشف عن الدور الإسرائيلي من خلال التسليح وعمل قوات الموساد في أفغانستان
محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية قطر العلاقات الثنائية
بينيت للرئيس التنفيذي لإيباك: اللوبي اليهودي عامل محوري في تعزيز مكانة إسرائيل في واشنطن
بيع أعلام طالبان يزدهر في ولايات جنوب شرق أفغانستان
وزير الخارجية الأميركي يؤكد لرئيس وزراء الاحتلال التزام بلاده بـ"أمن إسرائيل"
قاعدة رامشتاين الأمريكية تحولت إلى مركز لاستقبال اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان