قتلى وجرحى جرّاء انفجار في محيط مطار كابل

سقط، اليوم الخميس، 13 قتيلا بينهم أطفال وجنود أمريكيون، في الانفجار المزدوج الذي هز محيط مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابل.

موقع تابناك الإخباري_وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات، إنّ "4 أمريكيين على الأقل بين قتيل وجريح" جراء الانفجار.

فيما أعلنت حركة طالبان، أن الانفجار الذي وقع عند البوابة الشرقية للمطار وتعرف باسم "آبي" أسفر عن " 13 قتيلا على الأقل بينهم أطفال".

يشار أن السفارة الأمريكية لدى كابل والتي تتخذ من المطار مقرا لها "طالبت جميع الرعايا الأمريكيين بتجنب مطار حامد كرزاي والابتعاد عن محيطه".

وقال مسؤول أمريكي إنه من المحتمل إصابة ما يصل إلى ثلاثة جنود أمريكيين في الانفجار.

من جهتها قالت وزارة الدفاع التركية الخميس، إن انفجارين منفصلين وقعا خارج مطار كابل ولم يسفرا عن ضرر للقوات التركية في المنطقة.

وفي تحذير صدر مساء الأربعاء ناشدت السفارة الأمريكية في كابل المواطنين بتجنب الذهاب إلى المطار، وقالت إن الموجودين هناك بالفعل يتعين عليهم الرحيل على الفور، مشيرة إلى "تهديدات أمنية" غير محددة.

وأصدرت بريطانيا تحذيراً مماثلاً نصحت فيه الموجودين في منطقة المطار بالمغادرة، وقال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي إن المعلومات عن احتمال شن تنظيم داعش الإرهابي هجوماً انتحارياً أصبحت "أكثر مصداقية".