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بوتين يرد على رسالة طفلة سورية لقبته بـ "أبو علي بوتين"

نظمت وزارة الدفاع الروسية احتفالية في مبنى السفارة الروسية بدمشق نقل خلالها نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر تشايكو رسالة من رئيس روسيا فلاديمير بوتين إلى الطفلة إيمان نبراس علي (9سنوات) التي وجهت في وقت سابق من الشهر الحالي رسالة إلى الرئيس بوتين تحدثت فيها عن عودة الحياة السلمية إلى سوريا بفضل جهود جيشي البلدين.
رمز الخبر: ۵۶۲۱۸
تأريخ النشر: 26 August 2021

بوتين يرد على رسالة طفلة سورية لقبته بـ

موقع تابناك الإخباري_وجاء في نص رسالة الرئيس بوتين إلى الطفلة إيمان والتي تلاها تشايكو: أعبر لك عن خالص امتناني بهذا الكتاب الحار والروحاني لقد تأثرت تأثراً كبيراً جداً بكلمات الحب والشكر والاحترام، تلك السطور تدل بجلاء على أن كل طفل يحلم بالحياة بسلام وسعادة إنسانية عالية تنبثق من العيش في بيت الأهل.

وأضاف بوتين في رسالته: “لا شك أنه من المهم جداً أن تعيشوا بأمان وتدرسوا وتلعبوا مع أصدقائكم وتشعروا بالمحبة مع أقاربكم وتفرحوا كل يوم وتؤمنوا بمستقبل جيد”.

وتابع الرئيس الروسي: "أنت تعلمين أن قيادة روسيا الاتحادية تعمل كل ما بوسعها لتعود حياة الأطفال السوريين إلى مجراها الطبيعي وليكون بإمكانكم المضي قدماً نحو الغد بكامل الثقة، نحن سنواصل تقديم المساعدة للشعب السوري في مكافحة الإرهاب واستعادة الحياة السلمية وأنا على يقين أنه بفضل أمثالكم من الأطفال الموهوبين في سورية والقلوب الطيبة والروح المنفتحة سيكون أمام الدولة السورية مستقبل جيد نتمنى أن تتحقق فيه كل هذه الآمال والأحلام".

فيما قالت الطفلة ايمان: "أشكرك لإعادة الابتسامة لنا، أشكرك لأننا بمساعدتكم استطعنا العودة لمدارسنا، والعودة لحياتنا الطبيعية، أشكرك لأنني لا زلت أتمسك بحلمي وأتيقن بأنني سأصبح طبيبة عيون في المستقبل".


         

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