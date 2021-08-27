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الخير الله: الكاظمي شكل لجنة تحضيرية لإتمام كل إجراءات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

أكد المتحدث باسم مؤتمر بغداد وكيل وزارة الخارجية العراقية، نزار الخير الله، إن بلاده أكملت استعداداتها لاستضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشركة السبت المقبل.
رمز الخبر: ۵۶۲۱۴
تأريخ النشر: 26 August 2021

الخير الله: الكاظمي شكل لجنة تحضيرية لإتمام كل إجراءات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

موقع تابناك الإخباري_واعلن الخير الله في مؤتمر صحفي امس الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شكل لجنة تحضيرية لإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بقمة بغداد.

وقال "أننا نتطلع لمشاركة على مستويات عليا في مؤتمر بغداد"، مؤكدا أن "مؤتمر بغداد برعاية عراقية واستجابة قادة الدول كانت لثقتها بالدور العراقي".

وأضاف المتحدث باسم مؤتمر بغداد، أن "الحضور الدولي ضرورة لتعزيز الدور العراقي".

وأوضح أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ودول العشرين سيشاركون بصفة مراقب، بينما رفض تسمية بقية الدول المشاركة.

وأشار وكيل وزارة الخارجية العراقية، إلى أن "هنالك رغبة جدية للحكومة في بناء شراكات اقتصادية مع دول المنطقة".

واردف الخير الله إن "كل المؤتمرات السابقة كانت مواضيعها لأجل العراق وكانت تعقد خارج العراق، وهذا المؤتمر سيكون للتعاون والشراكة على أرض العراق".

وقال إن "هناك اختلاف بين مؤتمر الكويت (الذي) كان لدعم العراق ومساعدته، أما هذا المؤتمر ليس لمساعدة العراق هو للتعاون والشراكة وهذا شي مهم لبناء مصالح مشتركة".

وأشار إلى أن بلاده تجري مفاوضات مستمرة مع إيران حول ما يتعلق بملف المياه، الذي ليس بالضرورة أن يكون جدول أعمال المؤتمر "لأن هناك دول مشاركة غير مجاورة لا دخل لها بهذا الملف".

وينعقد يوم السبت المقبل، مؤتمر قمة بغداد لدول الجوار في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة السعودية وإيران وتركيا والكويت والأردن إلى جانب قطر وفرنسا واليابان، وعدد اخر من الدول العربية والغربية.

وتهدف بغداد من الثمة، تنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي


         

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الخير الله: الكاظمي شكل لجنة تحضيرية لإتمام كل إجراءات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
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