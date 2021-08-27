الناطق باسم تيار الوفاء الإسلامي: السجن في البحرين خزان بشري هائل مملوء بالمتقين الصابرين

قال الناطق الرسمي باسم تيار الوفاء الإسلامي في البحرين، السيد عبد الوهاب حسين إن "السجن محنة بلا شك، الا أنه أيضًا تتويج شرف وموقف للمتقين المجاهدين".

موقع تابناك الإخباري_لفت السيد حسين في تصريح جديد من داخل السجن نقله القيادي في تيار الوفاء الإسلامي السيد مرتضى السندي اليوم الخميس إلى أن "السجن في البحرين خزان بشري هائل، مملوء بالمتقين الصابرين يرجى خيره"، مضيفا "سيتدفق فيضُ خيرِهِ وبركاته بإذن الله من أرض البحرين تدفقَ النيل والرافدين".

والسيد عبدالوهاب حسين معتقل في سجن جو، وهو من مؤسسي تيار الوفاء الإسلامي، ومن أبرز قادة انتفاضة الكرامة في فترة التسعينات، وأول الدّاعين لثورة 14 فبراير، وتقدّم أول تظاهراتها.

اعتقله النظام الخليفي ثلاث مرّات، آخرها على خلفية دوره في ثورة 14 فبراير، حيث اعتقلته القوّات الخليفية في 17 مارس/آذار 2021، وتعرّض للتعذيب، وحكم بالسّجن المؤبد مع مجموعة من رموز وقادة المعارضة، ولا يزال يقبع بالسجن من ذلك اليوم.