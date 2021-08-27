لجنة الامن القومي:سياسة ايران دعم الشعوب المظلومة انسانيا وماليا وفكريا

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني يعقوب رضا زاده ان سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخارجية هي دعم الشعوب المظلومة في كل أنحاء العالم والوقوف الى جانبها وتقديم المساعدة لها ودعمها انسانيا وماليا وفكريا، لافتا الى ان رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي لديه هذه العقيدة.

واوضح رضا زاده، في مقابلة خاصة مع موقع تابناك في طهران، انه خلال اللقاءات في لجنة الامن القومي مع وزير الخارجية حسين امير عبد الليهان ووزير الدفاع العميد محمد رضا اشتياني ووزير الامن السيد اسماعيل خطيب، تم التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والانتفاضة الفلسطينية والشعب اللبناني العزيز المسلم والمقاوم، كذلك الشعب العراقي والسوري اللذين روّعا من قبل داعش، التي هزمت بفضل شجاعة الشهيد الحاج قاسم سليماني.