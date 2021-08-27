اليونسيف: نظام تزويد المياه في لبنان على وشك الانهيار

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" إن شبكات المياه العامة في لبنان على وشك الانهيار بشكل كامل، مما سيقضي على إمكانية وصول أكثر من أربعة ملایین شخص إلى المياه الصالحة للشرب.

موقع تابناك الإخباري_ وأشارت المنظمة الأممية إلى أنه وفقا لبيانات حصلت عليها من مؤسسات المياه العامة في البلاد خلال شھري أيار/ مايو وحزيران/ يوينو من العام الحالي 2021، فقد تبين أن نظام إمدادات المياه يعمل بشكل غير مستدام، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعكر صفو لبنان.

وقالت إن "انقطاع التيار الكهربائي الكلي وإمدادات الطاقة المتقطعة يضع نظم المياه تحت ضغط شدید، ما یؤدي إلى وقف معالجة المياه وضخها وتوزيعها وبالتالي ليس في مقدور مقدمي خدمات المیاه شراء قطع الغیار الأساسیة لأعمال الصیانة ولا وقود المولدات الكھربائیة الخاصة بھم، بسبب فقدان القدرة على الحصول على العملة الصعبة في ظل إنھیار العملة اللبنانیة مقابل الدولار الأمريكي".

وأضافت: "يبدو جليا أن البنى التحتية الحيوية في البلاد آخذة في التفكك. وهذا ما سيؤثر حتما على الصحة والرفاهية وعلى الوضع المالي للجميع، لكل أفراد الأمة، لستة ملايين شخص لبناني وسوري وفلسطيني وسواهم من الجنسيات الأخرى. وسيكون الرضع وصغار الأطفال الأكثر عرضة للخطر بسبب إمكانية تعرضهم الى الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي التي لا تزال أكثر ما يتسبب بوفاة الأطفال دون سن الخامسة".