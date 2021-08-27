الاتحاد العالمي للصلب: انتاج ايران نما 10 %

ولفتت الى أن انتاج ايران في شهر يوليو/تموز 2021، بلغ 2.6 مليون طن بنمو 9 بالمئة على اساس سنوي، فيما بلغ الانتاج العالمي في الشهر المذكور 161.7 مليون طن.

أظهرت بيانات الاتحاد العالمي للصلب، نمو انتاج الصلب الخام الايراني بنسة 9.9 بالمئة في الشهور السبعة الاولى من سنة 2021.

ویذکر ان منظمة تطوير وتوسعة المناجم والصناعات التعدينية الايرانية " ايميدرو" صرحت انه استنادا لبيانات الاتحاد العالمي للصلب اليوم الاربعاء، أن انتاج ايران سجل 17.8 مليون طن في الشهور السبعة الاولى بنمو 9.9 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020. وحافظت على الترتيب العاشر من بين 64 بلدا منتجا للصلب.

ولفتت الى أن انتاج ايران في شهر يوليو/تموز 2021، بلغ 2.6 مليون طن بنمو 9 بالمئة على اساس سنوي، فيما بلغ الانتاج العالمي في الشهر المذكور 161.7 مليون طن.