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الاسبوع القادم؛ قائد الثورة يستقبل اعضاء الحكومة الجديدة

وقام رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة صباح اليوم الخميس بزيارة مرقد الامام الخميني الراحل (رض) لتجديد البيعة والميثاق مع مبادئه السامية.
رمز الخبر: ۵۶۱۹۸
تأريخ النشر: 26 August 2021

سيستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي الاسبوع القادم رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة الايرانية الجديدة.

ویذکر انه خلال اول اجتماع للحكومة الايرانية الجديدة عقد اليوم الخميس، اعلن رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي بان اعضاء الحكومة سيلتقون سماحة قائد الثورة الاسلامية وقال: ان هذا اللقاء سيتم يوم السبت من الاسبوع القادم.

ويذكر ان مجلس الشورى الاسلامي منح خلال اجتماعه يوم امس الاربعاء الثقة لكامل لتشكيلة الوزارية التي اقترحها رئيس الجمهورية ما عدا منصب وزير التربية والتعليم.

وقام رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة صباح اليوم الخميس بزيارة مرقد الامام الخميني الراحل (رض) لتجديد البيعة والميثاق مع مبادئه السامية.

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