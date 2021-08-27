ظريف يودع 4 عقود من العمل الدبلوماسي في البلاد

كما سأواصل متابعاتي بشأن موضوع "الادراك العالمي" والدعوة والتحفيز للحوار المنبثق من "الوفاق الايجابي" القائم على تآلف القلوب والاحترام المتبادل والعدالة، وسأتطلع الى تبادل الاراء في هذا السياق.

اعلن وزير الخارجة في عهد الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة، "محمد جواد ظريف"، انه سيودع العمل الدبلوماسي الذي مارسه على مدى 4 عقود مضت في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكتب ظريف عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء : انني سأودع العمل الدبلوماسي بعد مضي 4 عقود، لكي اتفرع الى الابحاث والتدريس تماما.

واضاف: كما سأواصل متابعاتي بشأن موضوع "الادراك العالمي" والدعوة والتحفيز للحوار المنبثق من "الوفاق الايجابي" القائم على تآلف القلوب والاحترام المتبادل والعدالة، وسأتطلع الى تبادل الاراء في هذا السياق.

ياتي ذلك عقب شريط فيديو نشره ظريف قبل ايام، مودعا فيه الشعب الايراني بصفته وزيرا للخارجية سابقا.