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توقيع "وثيقة عهد مسؤولي حكومة الشعب" من قبل مجلس الوزراء

تنمية العلاقات مع أفراد المجتمع واحترام كرامة الناس والتفاعل الفعال مع وسائل الإعلام والنقد والاهتمام الجاد بالرأي العام.
رمز الخبر: ۵۶۱۹۲
تأريخ النشر: 26 August 2021

وقع أعضاء مجلس الوزراء في أول جلسة للحكومة اليوم الخميس، على ميثاق عهد، يلتزم المسؤولون فيه بالبنود العشر للوثيقة والتي تمثل مبادئ وقيم الثورة الإسلامية وتوجيهات الامام الخميني الراحل وقائد الثورة الاسلامية .

من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، سيضع أعضاء الحكومة الثالثة عشرة المبادئ والقيم مثل الاهتمام بالمحرومين، ومكافحة الفساد وتطبيق القانون، وإزالة الحواجز أمام الإنتاج، وتبسيط النظام الإداري باستخدام تكنولوجيا المعلومات واختيار المدراء اللائقين، على رأس كل قراراتهم وأفعالهم ويلتزمون بها.

وفيما نص نص " وثيقة عهد مسؤولي حكومة الشعب" :

1- الالتزام العملي بقيم الثورة الإسلامية

2- الاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية للمواطنين، وخاصة الفئات المحرومة والفقيرة، والاستفادة المثلى من جميع القدرات من أجل تلبيتها.

3- احترام فرصة خدمة الشعب دون قيد أو شرط وبجهود مخلصة وجهادية في حل مشاكل الشعب مع التركيز على الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعي من أجل تحقيق العدالة في توفير الحقوق العامة.

4- مكافحة الفساد الإداري والقضاء على المحاباة وتحديد مجالات الفساد وتضارب المصالح واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة وفعالة للقضاء عليها.

5- تطبيق القانون والمساءلة والشفافية والانضباط المالي والنقاء الاقتصادي وتجنب الأرستقراطية

6- التاكيد على الإنتاج والاهتمام بإزالة العوائق أمام الإنتاج والترويج للسلع الإيرانية وتحديد جميع قدرات ومواهب الدولة والمضي قدما نحو تفعيلها الكامل كنهج يحكم جميع ركائز ومكونات الحكومة.

7- الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والمبادرات المعرفية لتبسيط النظام الإداري، وإتاحة الوصول العادل للمواطنين إلى الخدمات العامة والحكومية ، وتحويلها إلى أداة للرقابة العامة.

8- الكفاءة في اختيار المسؤولين وفق معايير الثورية والكفاءة والنزاهة ومناهضة الفساد وخدمة الشعب.

9- تنمية العلاقات مع أفراد المجتمع واحترام كرامة الناس والتفاعل الفعال مع وسائل الإعلام والنقد والاهتمام الجاد بالرأي العام.

10- إعداد وتوفير الظروف المناسبة لمشاركة الشعب، وخاصة النخب والخبراء والشباب ورجال الأعمال في حل مشاكل البلاد وتحقيق النهضة لبناء إيران القوية.

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