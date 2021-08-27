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اعتماد أكثر من 4500 مراقب يمثلون 44 منظمة غير حكومية عشية انطلاق الحملة الانتخابية

أعلن المغرب أمس الأربعاء، عن اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكثر من 4500 مراقب يمثلون 44 منظمة غير حكومية، لمراقبة الانتخابات المزمع تنظيمها في الثامن من أيلول/سبتمبر المقبل.
رمز الخبر: ۵۶۱۹۱
تأريخ النشر: 26 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال بيان للمجلس إن "اجتماعات اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات قد توجت باعتماد أكثر من 4500 مراقبة ومراقبا يمثلون 44 منظمة غير الحكومية وطنية، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات الثامن من أيلول/سبتمبر".

وأضاف المجلس أن المراقبين سيتوزعون على "12 محافظة، إضافة إلى حوالي 17 جمعية غير حكومية دولية وبرلمانين دوليين بحوالي أكثر من 70 مراقبا".

وأكدت آمنة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن منح الاعتماد لمراقبي هذه الجمعيات قد تم في "حرص تام على استيفاء جميع الشروط التي تؤهلهم للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة".

وجددت بوعياش الدعوة للهيئات المعتمدة لمراقبة الانتخابات إلى "التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي كانت قد وجهت اللجنة بخصوصها مذكرة للممثلين القانونيين لهذه الهيئات".

وتنطلق اليوم الخميس، الحملة الانتخابية التي ستستمر لمدة 13 يوما وهي فرصة للأحزاب المتنافسة من أجل إقناع الناخبين بالتصويت لمرشحيها في الاستحقاقات المرتقبة، حيث بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية خلال نهاية تموز/يوليو الماضي، 17 مليونا و983 ألفا و490 شخصا، وفق بيانات رسمية.

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