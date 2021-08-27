الرئيس الإيراني: حريصون على التعاون مع اليمن في جميع المجالات

وأكد تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مظلومية الشعب اليمني وما يتعرّض له من عدوان غاشم وحصار جائر.

تلقّى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط برقية شكر جوابية من رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، ردًا على التهنئة التي بعثها إليه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد الرئيس الإيراني في البرقية بصمود الشعب اليمني في وجه العدوان للعام السابع على التوالي.

وأكد تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مظلومية الشعب اليمني وما يتعرّض له من عدوان غاشم وحصار جائر.

كما أكد الرئيس الإيراني الحرص على توسيع آفاق التعاون بين البلدين والشعبيْن الشقيقيْن في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المصدر: العهد نيوز