النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

خطيب زادة: ايران عازمة على بناء عالم خال من العنف والتطرف

نحن الايرانيون راينا وجوها مختلفة للارهاب وادركنا جيدا بان الورقة الرابحة الاهم لدى عناصر الارهاب هي القضاء على الامل، الامل ببناء مستقبل افضل واكثر امنا، لذا فبامكاننا من خلال الحفاظ على هذا الامل مواجهة الارهاب والتطرف.
رمز الخبر: ۵۶۱۸۸
تأريخ النشر: 26 August 2021

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف الى جانب جميع المتضررين من الارهاب، لافتا الى عزمها على بناء عالم خال من العنف والتطرف.

وجاء في رسالة وجهها خطيب زادة يوم الاربعاء الى الملتقى السادس لـ "قدوات الصبر" لمناسبة اليوم العالمي لاحياء ذكرى واحترام ضحايا الارهاب: في الواقع ان الوقوف الى جانب ذوي الضحايا والمتضررين من الارهاب ضروري بقدر الوقوف امام الارهابيين ذلك لان فقدان حتى عزيز واحد في حادثة ارهابية يؤذي روح ذويه اكثر من اي فقدان اخر.

واضاف: ان آلام هؤلاء وضحايا الارهاب اكثر عمقا من اي ألم آخر. انهم تعرضوا للظلم والقسوة والتوحش بصورة مباشرة واقرباؤهم الضحايا ليسوا بينهم الان بلا سببب منطقي لانهم تعرضوا للقتل فقط من اجل اثارة الخوف والابتزاز لذا فان اداء التحية لكم والوقوف الى جانبكم والتحدث عن هذا الالم العميق والمشترك مسؤولية قيمة وانسانية.

وقال: اليوم حيث اجتمعنا الى جانب بعضنا بعضا لاداء التحية لضحايا الارهاب، من الضروري ان نولي الاهتمام للمسؤولية الجسيمة لذوي ضحايا الارهاب الذين يحملون في قلوبهم غضبا كبيرا تجاه الظلم وفي الوقت ذاته يريدون تبديل هذا الغضب تجاه الظلم الى عمل كبير للتصدي لتكرار مثل هذه الحوادث البغيضة والخبيثة.

واكد ان انجاز هذا العمل المهم ليس ممكنا بصورة منفردة كتحمل هذا الالم المشترك بل هو بحاجة الى عزم عالمي واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كدولة تعرضت دوما منذ تاسيسها لمختلف اشكال الارهاب السياسي والاقتصادي والارهاب الاعمى تقف اليوم بما تحمله من خبرات قيمة الى جانب جميع ذوي ضحايا الارهاب وتفخر بهذا الوقوف الى جانبكم ايها الاعزاء.

*الشهيد سليماني القائد الكبير في مكافحة الارهاب

وتابع خطيب زادة: لقد قدمنا الشهداء اكثر من اي دولة اخرى في هذه المعركة الباسلة ضد الظلام والخبث. ألم استشهاد القائد سليماني الذي وقف بقوة امام الارهاب وقضى على الدواعش والفكر الداعشي ألم لن يستكين ابدا في قلوب ذوي ضحايا هذا العمل الارهابي.

واضاف: ان القائد سليماني هو جنرالنا الاكثر صنعا للسلام وجنرال المنطقة والقائد الكبير لمكافحة الارهاب والذي استشهد على يد ارهاب الدولة الاميركي.

واشار خطيب زادة الى اغتيال العلماء النوويين والمهندس فخري زادة والالاف من الافراد والاحرار الذين سعوا من اجل عالم افضل اكثر عزة، قد جعل الشعب الايراني العظيم واضاف: ربما يمكننا نحن اكثر من اي دولة اخرى التحدث عن سبل تسكين هذا الالم، سبلا تعلمناها جيدا من خلال 4 عقود من المقاومة ولكن بدفع الكثير من الدماء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان ابناء البلاد ضحوا بانفسهم كي لا يتمكن الارهاب وارهاب الدولة والارهاب المنظم من استلاب السلام والامن والاستقرار من البلدان المختلفة في المنطقة.

واضاف: لقد تمكنا من اثبات هذه النقطة وهي ان المعضلتين المترابطتين اي الارهاب والتطرف هما نتيجة طبيعية لعدم فاعلية الاوضاع الدولية خاصة التطورات الاخيرة وبعض الدسائس السياسية في المستويات المختلفة.

وقال خطيب زادة: ان هاتين المعضلتين ليستا متعلقتين بمنطقة محددة من العالم ولا بدين او مذهب معين، فالارهاب مستلهم من افكار متطرفة بغيضة وخبيثة ونابع من ادوات غير فاعلة وغير مشروعة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: لا يمكن لاي انسان ان يرى الاوضاع الراهنة في غرب آسيا وينكر او يتجاهل دور السياسيين المغامرين وعديمي الحكمة وسيئي الصيت في خلق هذه الاوضاع. سياسيون يشعلون بسهولة فتيل الحروب في هذه المنطقة. هؤلاء خلقوا اكثر الاجواء خصبا لنمو التطرف بمثل هذه الحروب وحين اشتعال النيران تركوا مكان الحادث وهربوا ومن دون اي خجل يتحدثون كذبا عن منجزاتهم ويقيمون الندوات ويلقون الخطابات.

*خروج الاحتلال مفضوحا من افغانستان

واشار خطيب زادة الى الاوضاع الراهنة في افغانستان وقال: ان ما نراه اليوم في افغانستان المظلومة والعزيزة هو ارهاب الدولة باسوأ اشكاله، اذ ان خروج الاحتلال مفضوحا وبلا مسؤولية من افغانستان هو تجسيد لهذا المنطق المتطرف.

وقال: لقد ادرك المجتمع المدني في الدول الغربية جيدا بان المغامرات العسكرية لاميركا وبعض الدول الغربية في منطقتنا هيأت الارضية لظهور وهجوم الجماعات الارهابية مثل داعش وجبهة النصرة وسلسلة من اعمال العنف غير المسبوقة والقاسية والوحشية تماما في جوارنا.

*ايران عازمة على بناء عالم خال من العنف والتطرف

وقال خطيب زادة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اليوم العالمي لاحياء ذكرى واحترام ضحايا الارهاب وفي ايام العام الاخرى، عازمة على بناء عالم خال من العنف والتطرف، عالم تقرر فيه الشعوب مصيرها ولا يكون اي شعب العوبة للاطماع والتصرفات غير الحكيمة للدول الاخرى.

واضاف: نحن الايرانيون راينا وجوها مختلفة للارهاب وادركنا جيدا بان الورقة الرابحة الاهم لدى عناصر الارهاب هي القضاء على الامل، الامل ببناء مستقبل افضل واكثر امنا، لذا فبامكاننا من خلال الحفاظ على هذا الامل مواجهة الارهاب والتطرف.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قتلى وجرحى جرّاء انفجار في محيط مطار كابل
بوتين يرد على رسالة طفلة سورية لقبته بـ "أبو علي بوتين"
مسؤول كبير في طالبان لحشد من المسؤولين وشيوخ القبائل: لقد سامحنا الجميع
الجزائر ترسل 200 ألف جرعة لقاح إلى تونس
الخير الله: الكاظمي شكل لجنة تحضيرية لإتمام كل إجراءات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
محادثات بين لافروف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
الناطق باسم تيار الوفاء الإسلامي: السجن في البحرين خزان بشري هائل مملوء بالمتقين الصابرين
نائب: أولوية حكومة رئيسي مواجهة الفساد ومناهضة الاستكبار وتعزيز الاقتصاد الموجه
حماس: مستمرون في الفعاليات لكي نعيش بحرية وكرامة وبلا حصار
قراءة اٍسرائيلية في الانسحاب الأمريكي من افغانستان
لجنة الامن القومي:سياسة ايران دعم الشعوب المظلومة انسانيا وماليا وفكريا
وزير القوات المسلحة: تهديد حقيقي بشن هجوم وشيك على مطار كابول
خنادق مياه الصرف الصحي آخر الطرق المتاحة أمام المتعاونين الافغان للوصول إلى مطار كابول
المسلحون في درعا يماطلون والجيش يستقدم تعزيزات إلى درعا البلد
الفياض: اتفاق سنجار طور التنفيذ.. ولقاءات بين البيشمركة والحشد الشعبي لمسك المناطق الفاصلة
أوستن لرئيس حكومة الاحتلال: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وتفوقها العسكري النوعي
المدلل: نضالنا مستمر ولا يمكن أن يقف طالما أن هناك عدواناً على أهلنا في القدس والأقصى
أبو ظريفة: لا يمكن السماح للاحتلال بأن يستفرد بكل منطقة على حدى
مسؤول اميركي: بايدن سيبلغ بينيت بمشاركته القلق بشأن إيران مع التزامه بالمسار الدبلوماسي
الخرطوم: ملء سد النهضة الإثيوبي لم يؤثر على فيضانات هذا العام
وزير الخارجية الايراني الجديد حسين أمير عبداللهيان يحدد أهم أولويات عمله
طالبان توفد فريقا الى بنجشير للتفاوض مع احمد مسعود
تحطم طائرة مروحية تقل 20 شخصا على الأقل من بينهم مسؤول رفيع
أفغانستان: أكثر من 100 مروحية روسية الصنع في يد "طالبان"
جيروزاليم بوست تكشف عن الدور الإسرائيلي من خلال التسليح وعمل قوات الموساد في أفغانستان
بيع أعلام طالبان يزدهر في ولايات جنوب شرق أفغانستان
محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية قطر العلاقات الثنائية
وزير الخارجية الأميركي يؤكد لرئيس وزراء الاحتلال التزام بلاده بـ"أمن إسرائيل"
بينيت للرئيس التنفيذي لإيباك: اللوبي اليهودي عامل محوري في تعزيز مكانة إسرائيل في واشنطن
قاعدة رامشتاين الأمريكية تحولت إلى مركز لاستقبال اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان