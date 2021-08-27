مطارات ايرانية تستقبل طائرات شركة "كام اير" الافغانية من دون ركاب

ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي سياق التعاملات الدولية مع الدول الجارة اصدرت الترخيص اللازم لهبوط الطائرات المذكورة.

اعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد حسن ذيبخش عن استقبال ايران في مطاراتها لطائرات شركة "كام اير" الافغانية بطلب من مالك الشركة.

وقال ذيبخش في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس": انه اثر تصاعد حدة الاشتباكات والتوتر في مطار كابول، طلب مالك شركة الطيران الافغانية "كام اير" التابعة للقطاع الخاص نقل عدد من طائرات الشركة الى المطارات الايرانية.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي سياق التعاملات الدولية مع الدول الجارة اصدرت الترخيص اللازم لهبوط الطائرات المذكورة.

واوضح المتحدث: ان رحلات الطائرات المذكورة هي من دون ركاب.