محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية قطر العلاقات الثنائية

استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في قصر نيوم امس الأربعاء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي سلمه رسالة من أمير قطر.

موقع تابناك الإخباري_واعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان أن "بن سلمان رحب ببن عبدالرحمن، فيما نقل وزير الخارجية القطري تحيات أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني أمير، للملك السعودي، كما حمله محمد بن سلمان تحيات الملك سلمان وتحياته للأمير القطري".

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وخالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب القطري مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعد الخرجي.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت قطعت العلاقات مع قطر عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر هذا الاتهام، ورفضت شروط إنهاء الحصار الجزئي، بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة ومقرها الدوحة وتقييد العلاقات مع إيران.

وبعد نحو ثلاث سنوات من المقاطعة وخلال قمة مجلس التعاون الخليجي في بداية العام الحالي، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عودة العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر .