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وزير الخارجية الأميركي يؤكد لرئيس وزراء الاحتلال التزام بلاده بـ"أمن إسرائيل"

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التزام بلاده بـ"أمن إسرائيل"، وفق تعبيره.
رمز الخبر: ۵۶۱۷۷
تأريخ النشر: 26 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن بلينكن شدد أيضا خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت في واشنطن على "ضرورة أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بالحرية والازدهار والكرامة" من أجل تعزيز آفاق "حل الدولتين".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض اليوم الخميس لإجراء أول محادثات مباشرة بينهما.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحفيين إن بايدن سيبلغ بينيت أن واشنطن "تشاطر إسرائيل مخاوفها بشأن تسريع إيران وتيرة برنامجها النووي"، لكنها ستبقى ملتزمة في الوقت الحالي بالمسار الدبلوماسي مع طهران.

وأضاف المسؤول أنه منذ انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق النووي الإيراني "خرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة ويتسارع من أسبوع لأسبوع".

وذكر أن وحدات الطرد المركزي لدى إيران ومخزونات اليورانيوم والتقنيات التي طورتها "جعلت قدرات إنتاج القنبلة النووية على بعد بضعة أشهر فقط"، مشيرا إلى أن بايدن وبينيت "سيناقشان ما يتعين عمله في هذا الشأن".

وقال المسؤول إن الإدارة الأميركية "تشعر بقلق متنام من الأنشطة النووية الإيرانية"، لكنه ألمح إلى أن بايدن "سيرفض قطعا أي مقترح من بينيت لوقف جهود إحياء الاتفاق النووي".

وأضاف "نحن بالطبع ملتزمون بالمسار الدبلوماسي.. نعتقد أنه أفضل سبيل لوضع حد للبرنامج والتراجع عن التقدم الذي حققته إيران على مدى السنوات الماضية على الصعيد النووي".

وتابع "إذا لم يفلح ذلك، فهناك مسارات أخرى"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

من جهته، استبق بينيت لقاءه بالرئيس الأميركي بتصريح قال فيه إنه لا يرى العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران حلا سليما. وصرح أيضا بأنه سيقترح "بناء تحالف إقليمي بين إسرائيل ودول عربية لمواجهة أنشطة إيران".

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