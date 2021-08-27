بينيت للرئيس التنفيذي لإيباك: اللوبي اليهودي عامل محوري في تعزيز مكانة إسرائيل في واشنطن

موقع تابناك الإخباري_وشكر رئيس وزراء الاحتلال المدير التنفيذي لإيباك على "الدعم القوي الذي قدمه اللوبي اليهودي" لكيان الاحتلال، مشيرًا إلى أنه "يرى أنشطته كعامل رئيسي ومحوري في تعزيز مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة".

ووصل بينيت، إلى واشنطن، في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، بعد تسلمه منصبه. وضمن جدول أعماله، يلتقي نفتالي بينيت رئيسة إيباك، بيتسي كورن ومدير عام إيباك، هوارد كور. كما التقى بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومن ثم وزير الدفاع، لويد أوستن، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان.

كما سيلتقي بينيت بالرئيس الأمريكي بايدن لأول مرة منذ تسلم الرجلين منصبهما هذا العام، وقال بينت خلال الاجتماع الوزاري الإسرائيلي الأخير إن "الملف النووي الإيراني سيكون محور اللقاء الذي سيجمعه مع بايدن، وسأنقل له بأن الوقت قد حان لكبح الإيرانيين وليس منحهم شريان حياة على شكل إعادة الدخول في اتفاق نووي انتهت صلاحيته بالفعل".