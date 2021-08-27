قاعدة رامشتاين الأمريكية تحولت إلى مركز لاستقبال اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان

يلهو الاطفال الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان في قاعدة جوية بألمانيا حيث يتم استقبالهم هناك حاليا.

موقع تابناك الإخباري_ويمكن رؤية الأطفال يلعبون أمام حظيرة كبيرة تستخدم عادة لتخزين الطائرات في قاعدة رامشتاين الجوية بالقرب من فرانكفورت.

وتقوم قاعدة للقوات الجوية الأمريكية في ألمانيا بتقديم أماكن إقامة مؤقتة للذين تم إجلاؤهم من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد، في سياسة أمريكية تقضي بجمع الأفغان في قواعد عسكرية خارج البلاد.

وشدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد، على أن بلاده تواصل إحراز تقدم في عمليات الإجلاء من أفغانستان، مشددًا على أن "الأولوية هي إجلاء الأمريكيين في أسرع وقت ممكن".

كما أكد أن طائرات الإجلاء التي تقلع من كابول لن تذهب مباشرة إلى أمريكا وإنما ستذهب أولاً إلى القواعد الأمريكية حول العالم.

وتسببت الفوضى العارمة الناجمة عن تدفق عشرات آلاف الأفغان اليائسين إلى مطار كابول، بوفاة سبعة أشخاص.

واستأجرت واشنطن طائرات من شركات طيران خاصة عدة للمساعدة في عمليات الإجلاء. ولن تقلع هذه الطائرات من مطار كابل بل ستساعد في نقل الأشخاص الذي تم إجلاؤهم إلى دول أخرى مثل قطر أو الإمارات.