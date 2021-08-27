الخرطوم: ملء سد النهضة الإثيوبي لم يؤثر على فيضانات هذا العام

أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، أن ملء سد النهضة الكبير الإثيوبي على النيل الأزرق لم يؤثر على فيضانات هذا العام في السودان.

موقع تابناك الإخباري_وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، "رغم الملء الأحادي لسد النهضة، عبرت المياه الممر الأوسط بالسد في 20 تموز/يوليو، وبعد ذلك كل إيراد النيل الأزرق الذي يدخل السد هو ما يخرج منه، أي ليس هنالك أثر للسد على فيضانات هذا العام".

وأضاف عباس مع ذلك: "لكن عدم تبادل المعلومات قبل الملء أجبر السودان على عمل تحوطات مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير".

وذكر: "تمكنا بنجاح خلال موسم الفيضان الحالي، ولأول مرة من استخدام الخزانات السودانية (الروصيرص ومروي) في كسر حدة الفيضان خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، حيث حددت لجنة الفيضان لأول مرة ما يسمى بالتصريف الآمن الذي بلغ 800 مليون متر مكعب خلف سد مروي و550 إلى 650 مليون متر مكعب خلف سد الروصيرص".

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، بينما تصاعد التوتر حول في الأشهر الماضية بعد بدء أديس أبابا تشغيل المنشأة.