أوستن لرئيس حكومة الاحتلال: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل وتفوقها العسكري النوعي

موقع تابناك الإخباري_وقالت وزارة الدفاع (البنتاغون) في بيان إن الوزير أوستن استقبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، وناقش معه "التهديدات التي يشكلها برنامج إيران النووي" و"دعمها الإرهاب" و"العدوان البحري".

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على التعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي ومواجهة أنظمة الطائرات المسيرة. وشدد أوستن على "التزام الولايات المتحدة بتحقيق استقرار أوسع في منطقة الشرق الأوسط".

ووصل بينيت، إلى واشنطن، في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، بعد تسلمه منصبه. وضمن جدول أعماله، يلتقي نفتالي بينيت رئيسة إيباك، بيتسي كورن ومدير عام إيباك، هوارد كور. كما التقى بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومن ثم وزير الدفاع، لويد أوستن، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان.

كما سيلتقي بينيت اليوم بالرئيس الأمريكي بايدن لأول مرة منذ تسلم الرجلين منصبهما هذا العام، وقال بينت خلال الاجتماع الوزاري الإسرائيلي الأخير إن "الملف النووي الإيراني سيكون محور اللقاء الذي سيجمعه مع بايدن، وسأنقل له بأن الوقت قد حان لكبح الإيرانيين وليس منحهم شريان حياة على شكل إعادة الدخول في اتفاق نووي انتهت صلاحيته بالفعل".