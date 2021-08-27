وزير الخارجية الايراني الجديد حسين أمير عبداللهيان يحدد أهم أولويات عمله

وورد في رسالة كتبها حسين أمير عبد اللهيان على صفحته في موقع إنستغرام: "بعد ثقة الرئيس آية الله الدكتور رئيسي ، اليوم ، ومنح النواب الموقرين الثقة، أتحمّل أعباء المسؤولية الجادة في تمثيل الشعب الايراني العظيم على الساحة الدولية ".

وأضاف: أتعهد للشعب الإيراني العظيم بتكريس كل جهودي وجهود زملائي داخل البلاد وخارجها لتحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي للبلاد والسعي للارتقاء بكرامة ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد أنه لن يتردد لحظة واحدة في السير على نهج تحقيق الأهداف السامية للإمام الراحل وقائد الثورة الاسلامية والشهداء الكرام.

وتابع: نسعى إلى إقامة علاقات خارجية متوازنة ونشطة وديناميكية وذكية ، تقوم على الاحترام المتبادل ، وإعطاء الأولوية للعلاقات مع بلدان الجوار وآسيا ، وتطوير علاقات متوازنة مع جميع بلدان العالم ، وتعزيز مكانة الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية وفق خطة عمل متينة.

وأكد أمير عبد اللهيان على توظيف إمكانيات الجهاز الدبلوماسي لايجاد حلول لمشاكل الشعب والارتقاء بمكانة إيران بمساعدة الزملاء الدؤوبين والثوريين والخبراء والملتزمين في وزارة الخارجية والسفارات والبعثات والقنصليات ومكاتب المحافظات.

وفي الختام أعرب عن تقديره لجهود وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف.

وحاز حسين أمير عبد اللهيان على ثقة النواب، في اجتماعهم يوم الاربعاء، وتسلم منصب وزير الخارجية بأغلبية 270 صوتا مقابل 10 وامتناع 6 عن التصويت.

المصدر:فارس