المدلل: نضالنا مستمر ولا يمكن أن يقف طالما أن هناك عدواناً على أهلنا في القدس والأقصى

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل، اليوم الأربعاء، إن "نضالنا مستمر ولا يمكن أن يقف طالما أن هناك عدواناً على أهلنا في القدس والأقصى، وطالما أنَّ هناك حصارٌ على غزة".

وأشار المدلل، في تصريح لموقع تابناك للأخبار على هامش المسيرة الشعبية التي خرجت نصرةً للقدس والمطالبة برفع الحصار عن غزة، إلى أنه "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام عدوان الاحتلال، ولن نرفع الراية البيضاء".

وأكد، أن معركة سيف القدس مستمرة ولن يغمد سيف القدس حتى يعيش الشعب الفلسطيني في غزة كما باقي شعوب العالم.

وطالب المدلل الوسطاء، بأن يضغطوا على الاحتلال الإسرائيلي حتى ينفذ بنود وقف اطلاق النار ما بعد معركة سيف القدس لانهاء العدوان، مضيفاً أن الفعاليات مستمرة ولن تتوقف لطالما هناك احتلالاً يمارس اجرامًا.