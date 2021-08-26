أبو ظريفة: لا يمكن السماح للاحتلال بأن يستفرد بكل منطقة على حدى

قال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن هذه المسيرات وهذا النضال الشعبي مستمر باعتباره حق شعبي، وباعتبار غزة جزءا من المواجهة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد ابو ظريفة، في تصريح لموقع تابناك للأخبار، أنه من غير الممكن السماح للاحتلال الإسرائيلي بأن يستفرد بكل منطقة على حدى، فغزة جزء لا يتجزأ من مشروع المواجهة الشامل لوقف العدوان عن القدس وعن غزة وعن أراضي الـ48.

وشارك آلاف المواطنين الفلسطينيين، في مهرجان جماهيري حاشد شرق خانيونس، رفضاً للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والمماطلة في ملف إعادة الإعمار.