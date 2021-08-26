مقاتلو طالبان يعتدون بالضرب على مواطن أفغاني أسترالي يحاول الوصول إلى مطار كابول

بينت مشاهد إقدام مقاتلين من حركة طالبان على ضرب مواطن أفغاني أسترالي كان يحاول الوصول إلى مطار كابول.

موقع تابناك الإخباري_وأدخلت طالبان قواعد جديدة للسيطرة على الوضع في مطار كابول، ومنع الأفغان من الاقتراب من المطار والسماح فقط للقوات الأجنبية والدبلوماسيين بدخوله.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أن "الحركة أغلقت الطريق المؤدي إلى مطار كابول"، وأنها "لن تسمح بالمرور إلا للأفراد الأجانب".

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنّ "ما نشهده في مطار كابول شيء أليم، وعلى الأميركيين ألا يحثوا الأفغان على مغادرة البلاد"، داعياً "الأفراد المتجمعين قرب المطار للعودة إلى منازلهم"، وتعهّد "بالحفاظ على أمنهم".

وفي 16 آب/ أغسطس الحالي، علّقت إدارة مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، الرحلات التجارية "حتى إشعار آخر"، لإتاحة الفرصة للطيران المدني لنقل المسافرين المغادرين.