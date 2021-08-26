وزير خارجية النمسا يبحث مع نظيره الروسي التطورات الأمنية والعسكرية في أوكرانيا

ناقش وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء عقد بينهما، اليوم الاربعاء، التطورات الأمنية والعسكرية في أوكرانيا.

موقع تابناك الإخباري_وكان الوزير النمساوي قال أمس الثلاثاء إن "النمسا تؤيد بالكامل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا".

كما اعتبر "وقف إطلاق النار الحالي في شرق أوكرانيا هو الأطول منذ بداية الأزمة، وأنه أمر إيجابي حتى لو كانت هناك حوادث متفرقة خلال الفترة الماضية".

ولفت شالينبرج الى أنه تم إحراز بعض التقدم مثل تبادل الأسرى وإعادة بناء الجسر في ستانيتسا لوهانسكا، مشيرًا إلى أن روسيا لم تظهر نفس الالتزام والإرادة لحل النزاع مثل أوكرانيا ورغم كل شيء يجب الحفاظ على الحوار.