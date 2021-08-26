هاريس تلتقي قادة فيتنام وتعرض عليهم دعما عسكريا بحريا في مواجهة الصين

اجتمعت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، مع كبار قادة فيتنام، وعرضت "دعم هانوي في مجالات مهمة عدة"، منها "تعزيز الأمن البحري" بهدف مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي.

موقع تابناك الإخباري_وذكر البيت الأبيض، أن هاريس عرضت أيضاً خلال المحادثات التي أجرتها مع الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك ورئيس الوزراء فام مينه تشينه، أن تقوم السفن الحربية الأمريكية بمزيد من الزيارات.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن هاريس عرضت على فيتنام خلال المحادثات لقاحات ومساعدة لمواجهة جائحة كوفيد-19، وأعلنت عن إطلاق عدة برامج للمساعدة في مكافحة تغير المناخ.

وقالت هاريس في هانوي، إن هناك حاجة لزيادة الضغط على الصين بشأن مطالبها بالسيادة البحرية.

وذكرت خلال اجتماعها مع الرئيس الفيتنامي: "ينبغي أن نجد سبلاً لزيادة الضغط على بكين للالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتصدي لمزاعمها المفرطة بالسيادة البحرية والقائمة على الترهيب".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن من المنتظر أن توقع هاريس خلال زيارتها على عقد استئجار مجمع جديد للسفارة الأمريكية في هانوي بهدف توسيع نطاق العلاقات بين البلدين.

وهذه هي المرة الثانية التي تهاجم فيها هاريس الصين خلال يومين، إذ اتهمتها الثلاثاء، أثناء زيارة لسنغافورة بممارسة الترهيب لدعم مطالبها غير القانونية بالسيادة على أجزاء متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

ورفضت الصين هذه التصريحات، واتهمت واشنطن بمحاولة دق إسفين بين بكين وجيرانها في جنوب شرقي آسيا.