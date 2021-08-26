جماهير حاشدة تُشيع الشهيد أسامة دعيج في بيت لاهيا

شيّع الآف الفلسطينيين في مخيم جباليا ظهر اليوم جثمان الشهيد أسامة خالد دعيح "32 عاما" إلى مثواه الأخير في مقبرة بيت لاهيا، بمشاركة عدد كبير من كوادر حركة حماس والفصائل.

موقع تابناك الإخباري_شيعت جماهير حاشدة، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الشاب أسامة خالد دعيج (32 عاماً)، الذي ارتقى اليوم، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال مشاركته السبت الماضي في المسيرة التي نظمت شرق مدينة غزة إحياء لذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك.

وشارك آلاف المواطنين في تشييع الشهيد دعيج الذي يقطن مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع، بعد نقل جثمانه إلى منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع،.

وانطلقت الجنازة من مسجد الخلفاء بمخيم جباليا، متوجهة إلى مقبرة الشهداء في مدينة بيت لاهيا، وسط صيحات من الحزن والغضب على فراق الشهيد، بمشاركة عدد كبير من كوادر حركة حماس والفصائل.

ثم انطلق المشيّعون في شوارع المخيم حاملين الأعلام الفلسطينية ورايات حركة حماس، حيث ووري الجثمان الثرى في مقبرة الشهداء.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهيدها إلى العلا، ووصفته بأنه أحد مجاهديها الأبطال من شمال قطاع غزة.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري القسامي دعيج من مسجد "الأمين محمد" بمعسكر جباليا شمال القطاع، وقالت في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".

ودعت الفصائل في قطاع غزة لمسيرة شرقي خان يونس تنطلق عصر اليوم الأربعاء، رفضاً لاستمرار الحصار الإسرائيلي.

يذكر أن الشهيد متزوج ولم يمضِ على زواجه سوى 29 يوما، واستشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها السبت الماضي، خلال مشاركته في المسيرة السلمية التي أقامتها الفصائل في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.



