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مسعود بارزاني والمالكي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

أكد كل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الإقليم سابقا مسعود بارزاني ورئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في العراق في موعدها المقرر العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
رمز الخبر: ۵۶۱۴۵
تأريخ النشر: 25 August 2021

مسعود بارزاني والمالكي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك في لقاء جمع بارزاني مع المالكي والوفد المرافق له من ائتلاف دولة القانون في صلاح الدين.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لبارزاني، فإن اللقاء تناول الوضع السياسي في العراق والمنطقة، وتهديدات الإرهاب، والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق.

وأضاف البيان أن الإجتماع سلط الضوء على الإنتخابات المقبلة في العراق، وأكد الجانبان على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد من أجل تحقيق الإستقرار، وتصحيح مسار العملية السياسية.

وأكدا أيضا ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وحرة وعادلة في بيئة سليمة ومستقلة فضلا عن احترام جميع الأطراف لنتائجها، وإرادة الشعب.

ووصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في وقت سابق من اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بهدف لقاء الرئيس السابق بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

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