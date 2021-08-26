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بغداد توقع اتفاقا مع بكين لإنشاء محطات طاقة شمسية

وقعت بغداد، اليوم الأربعاء، مع شركة صينية على اتفاق حول إنشاء محطات طاقة شمسية في العراق بهدف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.
رمز الخبر: ۵۶۱۴۴
تأريخ النشر: 25 August 2021

بغداد توقع اتفاقا مع بكين لإنشاء محطات طاقة شمسية

موقع تابناك الإخباري_وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي إنه جرى اليوم إبرام اتفاق مبادئ، بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة Power China الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة أولى، وصولا إلى سعة 2000 ميغاواط.

ووقع عن الجانب العراقي، مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود بوزارة الكهرباء السيدة مها حمودي عبد الجبار، فيما وقع عن الجانب الصيني وكيل مدير عام الشركة السيد لي دزهي.

وقد رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توقيع اتفاق المبادئ مع الشركة الصينية لإنشاء محطات للطاقة الشمسية.

وحضر توقيع اتفاق المبادئ وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج السيد عادل كريم، ونائب رئيس شركة Power china الصينية، السيد جيو في.

ويعد مشروع الطاقة الشمسية، من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة.

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