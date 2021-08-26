بغداد تستضيف مؤتمرها الإقليمي السبت وتأكيد حضور ماكرون والسيسي وملك الأردن حتى الساعة

تستضيف العاصمة العراقية بغداد المؤتمر الإقليمي المعروف إعلاميا بـ"قمة دول الجوار" يوم السبت المقبل.

موقع تابناك الإخباري_وتعقد القمة في يوم 28 من الشهر الحالي الذي يصادف السبت المقبل.

وبعث العراق دعوات إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بما في ذلك روسيا، التي ستشارك عبر سفيرها.

ووجهت بغداد 12 دعوة بحسب مصادر شبه رسمية، لرؤساء دول إقليمية وعربية لحضور القمة المرتقبة.

ودعي إلى القمة إيران والسعودية والاردن وتركيا والإماارات وقطر ومصر إضافة إلى فرنسا وأمريكا.

وأكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، حضورهما، إلى جانب ملك الاردن، كما سيحضر القمة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة.

ومن المتوقع أن تناقش القمة، ملفات حساسة ومهمة تتعلق بموضوعات داخلية وخارجية ترتبط باستقرار العراق وتعزيز أمنة.