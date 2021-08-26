النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

سرية قاصم الجبارين العراقية تتبنى أربع هجمات جديدة على أرتال تابعة للقوات الأمريكية

تبنت سريّة "قاصم الجبارين" العراقيّة، اليوم الأربعاء، أربع هجمات جديدة على أرتال تابعة للقوات الأميركية في العراق.
رمز الخبر: ۵۶۱۴۰
تأريخ النشر: 25 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأظهرت المشاهد استهداف السرية لرتل للدعم اللوجستي تابع للقوات الأمريكية في الناصرية جنوب شرق العراق، ورتل آخر في الديوانية وسط العراق.

كما بينت استهداف رتلين آخرين في بابل وسط العراق، في ناحية النيل، والمحاويل.

وفي الأشهر الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية؛ إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية، في ظل رفض شعبي ورسمي لوجود القوات الامريكية في البلاد، توجته تظاهرات مليونية وقرار للبرلمان العراقي بضرورة مغادرة هذه القوات.

وتواصل الهجمات الأمنية المتفرقة التي تطال إمدادات وأرتال وقواعد القوات الأمريكية في أنحاء العراق تصاعدها عبر استهدافها بالعبوات الناسفة والصواريخ والقذائف المدفعية. وباتت مثل هذه الهجمات تتكرر منذ تموز/ يوليو الماضي، لتضاف إلى أخرى صاروخية تستهدف سفارة واشنطن، وقواعد عسكرية أمريكية في العراق.

ودفعت تلك الضربات الجانب الامريكي إلى التلويح بعودة تنظيم داعش الإرهابي، وحدثت جملة من الهجمات الإرهابية استهدفت القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي في العراق وسوريا كرد على ضرب الأرتال الاميركية.

وأعادت الضربات الحالية التي تستهدف القوات الامريكية إلى الأذهان مشهد ما قبل الانسحاب الاميركي من العراق نهاية عام 2011 عندما اجبروا على الخروج بعد توقيع اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين الجانبين، إثر خسائر جسيمة تكبدها الأمريكيون في العدد والعدة منذ أن احتلوا العراق في عام 2003 لحين انسحابهم.

وصوت البرلمان العراقي بالأغلبية في الخامس من كانون الثاني/ يناير من العام 2020 على قرار ينص على انسحاب القوات الاجنبية من العراق، وعلى رأسها القوات الامريكية، رداً على استشهاد قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في عدوان امريكي بالقرب من مطار بغداد.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان مشترك نهاية الشهر الماضي أن القوات الأمريكية لن يبقى لها دور قتالي بالعراق مع حلول نهاية العام، وسيقتصر دورها على "التدريب ومكافحة الإرهاب".

يشار إلى أن القوات الامريكية كانت قد دخلت إلى العراق بعد سقوط مدينة الموصل بيد عصابات داعش عام 2014 تحت غطاء "التحالف الدولي" وانتشرت تدريجياً في القواعد التي كانت قد انسحبت منها بموحب الاتفاق الذي اُبرم بين الجانبين عام 2011.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المدلل: نضالنا مستمر ولا يمكن أن يقف طالما أن هناك عدواناً على أهلنا في القدس والأقصى
أبو ظريفة: لا يمكن السماح للاحتلال بأن يستفرد بكل منطقة على حدى
الهندي: الاحتلال غير جاد في رفع الحصار عن غزة ووقف الاعتداء على المسجد الأقصى
حماس: رسالة غزة اليوم هي رفع الحصار السافر عن سكان القطاع
أمين سر المجلس السياسي: لفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة فهما خطوة هامة لتحقيق السلام
مخيم جنين بالضفة الغربية يشيع جثمان الأسير المحرر الشهيد الشبراوي بمسيرة حاشدة
مقاتلو طالبان يعتدون بالضرب على مواطن أفغاني أسترالي يحاول الوصول إلى مطار كابول
تعاون مجتمعي في مديرية خدير لشق طرقات تتصل بمديريات عدة
لبنان..طوابير البنزين الى الأسوأ ومحطات الأيتام تحذّر من ثورة اجتماعية لا تُحمد عقباها
وقفة للهيئة النسائية في المحويت تنديدًا باستمرار الحصار والحرب
الحياة تعود ببطء إلى طبيعتها في مزار شريف ومقام الإمام علي (ع) مفتوح للزوار
الحشد الشعبي والجيش ينجزان عملية التفتيش في منطقة "العيث" شرق صلاح الدين
وزير خارجية النمسا يبحث مع نظيره الروسي التطورات الأمنية والعسكرية في أوكرانيا
اندلاع حريق هائل في مستودع بلاستيك في شارع بورسعيد بدبي
هاريس تلتقي قادة فيتنام وتعرض عليهم دعما عسكريا بحريا في مواجهة الصين
ضبط مليون ونصف المليون ليتر من البنزين تعود ملكيتها الى قيادي في حزب القوات اللبنانية
الحاج أحمد محمد أبو بكر.. شاهد على مجزرة غولة عاصم بمديرية نهم قبل 5 سنوات
وقفات في محافظة صنعاء رفضا للحرب والحصار وتأكيداً على الاستمرار في دعم الجبهات
شهيد خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال بمخيم بلاطة بالضفة الغربية
نائب رئيس الوزراء الليبي يصل الى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين
الذكرى السنوية لمجزرة التحالف السعودي في مديرية بني عاصم بصنعاء
طالبان تنشر مشاهد لعودة فتيات إلى مدرستهن مع الالتزام الكامل بالحجاب
إحباط محاولة لاستهداف رتل للتحالف الامريكي في محافظة الديوانية
هاريس تتهم الصين بمواصلة "الترهيب" في بحر الصين الجنوبي
نهاية الهيمنة الأمريكية
هيئة الاعلام والاتصالات تقيم حفل اطلاق المرحلة التشغيلية لتزويد المدارس بالانترنت
قمة مجموعة السبع بشأن أفغانستان: يجب ألا تعود أفغانستان ملاذا آمنا للإرهاب
مجلس الامن الدولي يواصل تجاهل الحصار والازمة الانسانية في اليمن
البدء بتنفيذ اتفاق التسوية في درعا البلد بعد رضوخ المسلحين
اعتصام تضامني مع الأسرى الإداريين في رام الله بالضفة الغربية