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أبوظبي توقع مع تل أبيب اتفاقيات شراكة في قطاع النقل الجوي

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن توقيع "شراكة استراتيجية" مع شركة "إسرائيل لصناعات الفضاء" الإسرائيلية، بهدف تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن.
رمز الخبر: ۵۶۱۳۹
تأريخ النشر: 25 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إسرائيل لصناعات الفضاء" بواز ليفي: "أسهم اتفاق أبراهام في منح إسرائيل لصناعات الفضاء الفرصة لتوسيع أنشطتها العالمية في المنطقة، حيث نعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم".

وأضاف: "يمثل تأسيس موقع التحويل بالشراكة مع الاتحاد الهندسية شهادة قوية على متانة العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز حضورنا في المنطقة".

وأكد أن هذه الاتفاقية "ستؤدي إلى إبرام مزيد من علاقات الشراكة مع الشركات المحلية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أعمالنا على صعيد المنطقة"، على حد قوله.

وكان تقرير سابق نشرته صحيفة "جيروزاليم" العبرية، بعد مرور عام على إبرام اتفاقيات التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، أشار إلى أن قيمة الصفقات التجارية المبرمة بين الاحتلال والإمارات تجاوز 570 مليون دولار، وذلك نقلا عن بيانات دائرة الإحصاء المركزية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية رفضها بشكل واسع لاتفاقيات التطبيع، واتفق الفلسطينيون جميعهم على وصفها بأنها "طعنة في ظهر قضية الأمة"، في إشارة إلى القضية الفلسطينية.

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