تظاهرة لفقراء وأيتام غزة رفضًا لاستمرار إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية

نظّم العشرات من الفقراء والأيتام والأرامل، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية أمام بنك القدس في مدينة غزة، احتجاجًا على تواصل إغلاق الحسابات البنكية منذ عامين، للجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة.

موقع تابناك الإخباري_ورفع هؤلاء، لافتات منددة بقرار سلطة النقد التابعة للسلطة، وشعارات تطالب بالحياة الكريمة، ومنها: "نريد حياة كريمة.. أغيثونا"، "لا لإغلاق حسابات الجمعية الخيرية"، و"أنا فقير أريد المساعدة"

وبحسب المتحدثة باسم الجمعية الإسلامية في جباليا، نسرين زملط، فإن سلطة النقد التابعة للسلطة الفلسطينية جمدت أكثر31 حسابًا بنكيًا تابعًا للجمعيات الخيرية وعلى إثرها تضررت 40 ألف كفالة خاصة بالأيتام والفقراء والمرضى والمعاقين، بالإضافة إلى رفض السلطة فتح حسابات لـ50 جمعية خيرية تم ترخيصها بعد 2006. وطالبت زملط سلطة النقد، بالتراجع عن خطواتها والسماح بوصول المساعدات لفئات شعبنا المحاصر في قطاع غزة.