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لافروف: على واشنطن أن تفهم بعد أفغانستان أنه لا داعي لتعليم أيا كان كيف يعيش

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الاستنتاج الرئيسي الذي يمكن للولايات المتحدة أن تتوصل إليه بعد أفغانستان هو أنه "لا داعي لتعليم أياً كان كيف يعيش".
رمز الخبر: ۵۶۱۳۵
تأريخ النشر: 25 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ في فيينا اليوم الأربعاء: "إذا أردنا الإجابة عن سؤال، ما هي الاستنتاجات التي يمكن أن تستخلصها الولايات المتحدة مما حدث، في نهاية المطاف، في أفغانستان؟ ربما يكون الاستنتاج الأهم هو - لا داعي لتعليم الحياة لأي كان، ناهيك عن إجباره (على ذلك) بالقوة".

وفي سياق اخر، حمل وزير الخارجية الروسي، بروكسل المسؤولية عن الحالة "البائسة" التي وصلت إليها العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وقال لافروف، إن الطرفين ناقشا خلال محادثاتهما "الوضع في القارة الأوروبية، بما في ذلك الحالة البائسة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي".

وذكر الوزير الروسي أن الاتصالات بين موسكو والاتحاد "تقلصت إلى أدنى حد نتيجة سياسة بروكسل الهادفة إلى ردع روسيا"، مضيفا: "من جهتنا أعربنا عن استعدادنا لتطوير حوار براغماتي مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأعضاء فيه، في أجواء من المساواة والاحترام المتبادل حصريا، والبحث عن تفاهمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) والوضع حول شبه جزيرة القرم بعد انضمامها إلى روسيا بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم هناك في مارس عام 2014.

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