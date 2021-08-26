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بدء الفعاليات الشعبية شرقي خانيونس اليوم رفضا للحصار

انطلق عصر اليوم الأربعاء مهرجانا شعبيا شرقي خانيونس، تقيمه فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة رفضا للحصار الإسرائيلي والمماطلة في ملف إعادة الإعمار.
رمز الخبر: ۵۶۱۳۴
تأريخ النشر: 25 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وكانت الفصائل قررت إقامة المهرجان بحضور المواطنين من رفح وخانيونس، على أرض مخيم العودة ببلدة خزاعة بعد صلاة العصر.

وجاء القرار بعد اجتماع بين الفصائل والقوى في محافظتي خانيونس ورفح، في مقرها بخانيونس قبل أيام.

وسيتخلل المهرجان كلمة مركزية للفصائل الفلسطينية وفقرات إنشادية وشعبية فنية، فيما ستكون المواصلات مؤمنة ذهاباً وإياباً من مناطق رفح وخانيونس.

وشارك الآلاف بمهرجان جماهيري حاشد أقامته فصائل العمل الوطني والإسلامي، على أرض مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، السبت الماضي، في الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى، واحتجاجا على استمرار الحصار.

وندد المشاركون، الذين تقدمهم قادة بالفصائل وشخصيات مجتمعية ووجهاء، بالعدوان الإسرائيلي المستمر على المسجد الأقصى، وحصار غزة، والاستيطان الإسرائيلي في الضفة، وقمع فلسطينيي الداخل المحتل، مؤكدين أن المقاومة مستعدة للدفاع عن القدس بكل السبل.

وعقب الفعالية، أكدت الفصائل استمرار فعالياتها الشعبية دون تردد أو تراجع حتى يكف الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانه على الشعب الفلسطيني، ويكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

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