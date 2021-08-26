مترجم: الرأي العام في الشرق الأوسط حول الحلم الأمريكي بعد أفغانستان

منقذ داغر / washington institute

بعد عقدين من تدهور صورة أمريكا العالمية، فإن الانسحاب الكارثي من أفغانستان سيغير وجهات نظر الشرق الأوسط حول الوعد والهيمنة الأمريكية.

كانت مشاهد فرار المسؤولين الأفغان من كابول، وكذلك الأفغان الذين يحتشدون في مطار كابول ويركضون خلف الطائرات العسكرية الأمريكية أو يسقطون منها، يتردد صداها بشدة في جميع أنحاء العالم، لكنها تركت انطباعًا خاصًا في الشرق الأوسط.

إن الرسالة التي بعثت بها طالبان وهي تستولي على آلاف الأسلحة العسكرية الأمريكية، مقترنة بصور فرحة مقاتلي طالبان وهم يتجولون ويستمتعون داخل قصور المسؤولين الأفغان، هي أكثر إثارة للمشاعر في الشرق الأوسط الذين يشاهدونها مما هي لعشرات أفلام هوليوود أو حملات الرسائل الممولة من قبل الحكومة الأمريكية. وعلى العكس ذلك، فإن جميع آلات الدعاية الصينية والروسية والإيرانية، حتى لو كانت تعمل جنبًا إلى جنب، لم تكن قادرة على تطوير مثل هذه الحملة الفعالة للعلاقات العامة لتدمير المصداقية الأمريكية، أو تركت مثل هذه الندوب العميقة بين أولئك الذين يبحثون في الشرق الأوسط تجاه القيم الأمريكية.

تراجع القوة الناعمة لأمريكا

قبل سنوات، طلبت مني ابنتي - التي جاءت للعمل معي في شركة أبحاث السوق - أن أشرح معنى "صورة العلامة التجارية". وشرحت ذلك على أنه القوة الناعمة لأي علامة تجارية، وهو الانطباع الذي يصبح عالقًا لدى المستهلك العقل ويؤثر على قراراتهم. مثل السلع الأساسية، تمتلك البلدان أيضًا أسماء تجارية سياسية في أذهان مواطنيها من ناحية وعقول شعوب العالم من ناحية أخرى.

في ضوء العولمة، فإن أهمية هذا النوع من القوة الناعمة لها تداعيات كبيرة، وقد تضاهي أو تعوض القدرات العسكرية للبلدان. هناك دول مثل أمريكا لديها تفوق في القوة الصلبة والناعمة، بينما تتفوق دول أخرى في دولة واحدة فقط. لقد راكمت أمريكا على وجه الخصوص قدرًا هائلاً من القوة الناعمة من القرن الماضي، ويمكن القول إنها أصبحت العلامة التجارية العالمية الأولى. أصبح مصطلح "الحلم الأمريكي" تعبيرًا شائعًا في الأدب الاجتماعي والسياسي في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن انعكاسه للحقائق على الأرض.

في كل من الشرق الأوسط والعالم الأوسع، حلم الكثيرون إما بالهجرة إلى أمريكا أو تقليد نموذجها الاقتصادي والسياسي. في المقابل، استفادت أمريكا من قوتها الناعمة على مستويات متعددة - اقتصادية وسياسية واجتماعية. يتم الترويج للسلع الأمريكية ليس فقط من حيث جودتها، ولكن لأنها "مصنوعة في أمريكا"، وقد استفاد الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير من الجميع، حيث إن كل من أفقر العقول وأكبر رجال الأعمال في العالم لديهم انطباع بأن أمريكا هي الأرض من الأحلام.

حتى في مجال القيم والمعايير السياسية والاجتماعية، أصبحت البلدان التي تتمتع بعلامة تجارية سياسية قوية نموذجًا تحذو حذوه الدول الأخرى. عندما سقط الاتحاد السوفيتي، سعت الدول الاشتراكية السابقة إلى تبني أنظمة ديمقراطية ليبرالية قريبة من النموذجين الأمريكي والغربي. يقبل العديد من الأمريكيين أيضًا فكرة أن الولايات المتحدة هي أفضل دولة يمكن العيش فيها. وسواء كان هذا الادعاء صحيحًا أم لا ، فهو غير جوهري - والاعتقاد نفسه هو ما يساعد على دعم القوة الناعمة الأمريكية.

ومع ذلك، كان تآكل هذه القوة الناعمة واضحًا منذ عقود، مدفوعًا بشكل خاص بسلسلة من الإجراءات الأمريكية في الشرق الأوسط. على الرغم من التعافي من تراجع الرأي العام الأمريكي بعد هزيمتها في فيتنام، إلا أن العقدين الماضيين شهدوا تآكلًا مستمرًا للقوة الناعمة الأمريكية نتيجة أحداث كبرى أثبتت فيها السياسة الأمريكية فشلها الذريع. بدأت هذه الفترة مع غزو العراق في عام 2003، لكنها استمرت من خلال القتال ضد داعش في العراق وسوريا وعهد ترامب - لا سيما سوء إدارتها لأزمة فيروس كورونا - والآن الانسحاب من أفغانستان.

خلال العقد الماضي، وفقًا لاستطلاعات الاتجاهات التي أجراها استطلاع مؤسسة جالوب في 132 دولة حول العالم، انخفض التقييم الإيجابي لدور أمريكا الرائد دوليًا من حوالي 50٪ في عام 2009 إلى 33٪ في عام 2019 - ووصل إلى نقطة منخفضة تبلغ 30٪. في عام 2017، مع وقوع أكبر الخسائر في أوروبا وآسيا.

عندما دخل بايدن البيت الأبيض في بداية هذا العام، أدى التفاؤل بشأن الإدارة الجديدة إلى تحسن كبير في صورة أمريكا في أعين 12 دولة شريكة صناعية كبرى وفقًا لاستطلاع أجراه معهد بيو للأبحاث، ومع ذلك فإن التصورات حول الدور الأمريكي في العالم استمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين. كما أن الأمريكيين أنفسهم يرون هذا التحول. في استطلاع منفصل أجرته مؤسسة غالوب، أعرب 37٪ فقط من الأمريكيين عن رضاهم عن صورة أمريكا في العالم، مقارنة بـ 71٪ في عام 2001.

لم يؤثر هذا التآكل المستمر للعلامة التجارية السياسية الأمريكية دوليًا على نفوذها العالمي المتدهور فحسب، بل هدد أيضًا الشبكة الإقليمية للعلاقات السياسية التي أقامتها على مدى العقود الماضية في الشرق الأوسط - أحد أهم عناصر القوة الناعمة، مقارنة بمنافسيها المباشرين الصين وروسيا. كما أنه يؤثر سلبًا على التقييم الإقليمي للقيم الأمريكية الأساسية التي طالما دافعت عنها السياسة الخارجية الأمريكية وحاولت الترويج لها، وعلى الأخص الديمقراطية.

على الرغم من أهمية ملاحظة أن غالبية الذين شملهم استطلاع القيم العالمية في الشرق الأوسط ما زالوا يرون أن تبني الديمقراطية أمر مهم، إلا أن الاتجاه العام للرأي العام حول هذه القضية قد انخفض بشكل واضح خلال العقد الماضي منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. باستثناء إيران - انخفضت بشكل موحد نسبة أولئك الذين يصنفون قيمة الديمقراطية بشكل كبير، سواء في العراق أو الأردن أو تونس أو لبنان أو مصر أو تركيا.

في بلدي العراق، على سبيل المثال، لم تتراجع فقط نسبة أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية، ولكن نسبة أولئك الذين يعتقدون أن الأنظمة الديمقراطية ليست جيدة في الحفاظ على النظام العام قفزت من 22٪ قبل خمس سنوات إلى حوالي 45٪ الآن بحسب بيانات مسح المؤشر العربي. قفز أولئك الذين يريدون "زعيمًا قويًا لا يضطر إلى الاهتمام بالبرلمان أو الانتخابات" من 17٪ في عام 2004 إلى 66٪ عند استطلاع الرأي في عام 2018 ، وبالمثل ارتفع أولئك الذين يرون أن حكم الجيش جيد جدًا أو إلى حد ما - من 14 ٪ إلى 47٪ خلال تلك السنوات.

على الرغم من أن غالبية الأمريكيين (70٪) أيدوا الانسحاب من أفغانستان عند استطلاع رأي مجلس شيكاغو في 8 أغسطس 2021 ، فلا شك أن صورة أمريكا قد عانت من تشويه يصعب استعادته ، سواء في نظر الأمريكيين. أو في عيون العالم، خاصة وأن الثقة في أمريكا قد اهتزت بالفعل. يبدو أن الأمريكيين يدركون ذلك أيضًا. انخفضت نسبة تأييد بايدن داخل الولايات المتحدة إلى 46٪ منذ الانسحاب من أفغانستان.

على هذا النحو، سيتعين على أمريكا أن تتقبل تأثير هذا الانسحاب على التصورات الدولية ، وخاصة أولئك الذين دعموا مصالحها في الشرق الأوسط. يعد تكرار الرسالة أحد أهم مبادئ الاتصال الاستراتيجي الناجح. يبدو أن أمريكا طبقت هذا المبدأ في الاتجاه المعاكس. يبدو أن هذا الانسحاب غير المسؤول الأخير من أفغانستان يردد صدى الانسحابات المماثلة التي شهدتها العراق وسوريا منذ سنوات عديدة.

بالنظر إلى هذا النمط من الانسحابات، فإن كلمات الدبلوماسي الإيراني الذي التقيت به مؤخرًا في بغداد لا تزال عالقة في ذهني. تفاخر بالفرق الكبير بين حلفاء أمريكا وحلفاء إيران في المنطقة، فقال لي: انظروا إلى سوريا التي تحالفت مع إيران وتم الدفاع عنها ودعمها حتى هزمت داعش، وانظر إلى حلفاء أمريكا في أفغانستان الذين تخلوا عنهم ودعواهم. يسقطون من طائراتها. من المحتمل أن تكون هذه رسالة يتردد صداها بشكل متزايد مع الآخرين في المنطقة أيضًا.