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النائب فرهنكي: أي تعرض للسفن الايرانية سيُواجه بردة فعل من قبل طهران وحلفائها

رمز الخبر: ۵۶۱۳۰
تأريخ النشر: 25 August 2021

أكد النائب في البرلمان الايراني، محمد حسين فرهنكي، أن "التدخل المخالف للقوانين الدولية الذي تقوم به بعض الدول، كأمريكا والكيان الصهيوني، لا يلاقي أي قبول أو قاعدة قانونية".

وشدّد فرهنكي في حديث لموقع تابناك ، على أن "أي تعرض للسفن الايرانية سيُواجه بردة فعل من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية وحلفائها".

وأضاف: "الكيان الصهيوني يتدخل في شؤون الدول ويقوم بانتهاكات اقتصادية وتجارية وضد عمليات الشحن كنقل النفط ومشتقاته".

وعن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال فرهنكي "هو قائد شجاع وضع معادلة، أن السفن الايرانية القادمة الى لبنان هي أرض لبنانية، وأي اعتداء عليها يُعتبر اعتداء على لبنان وسيتم التعامل معه على هذا الأساس".

وكان السيد نصرالله أعلن في خطاب له يوم العاشر من محرم، إبحار سفينة وقود إيرانية الى لبنان في ظل أزمة الوقود المستفحلة التي تهدد استمرار الحياة في البلاد.

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