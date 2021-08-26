رئيس الوزراء يؤكد إستعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان

أكد رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، استعداد اليابان للمساهمة في تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان.

موقع تابناك الإخباري_وقد ناقش سوجا الوضع الأفغاني مع قادة دول مجموعة السبع الآخرين خلال اجتماع افتراضي بدأ في وقت متأخر من ليل الثلاثاء وانتهى في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، حسب توقيت اليابان.

وأشار سوجا في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إلى أن هناك حاجة متزايدة لتقديم المساعدة للدول المجاورة التي تقبل اللاجئين الأفغان بالإضافة إلى النازحين داخليا في أفغانستان.

وأشار أيضًا إلى أن المجتمع الدولي بحاجة لحث طالبان على ضمان سلامة وحرية عمال الإغاثة.

وقال أثناء الاجتماع إن "قادة طالبان يطلقون تصريحات يُعتقد أنها تهدف إلى تخفيف القلق الدولي بشأن حكمهم".

لكنه لفت إلى أن الحاجة تستدعي مراقبة سلوك طالبان بما في ذلك ما إذا كانوا سيتعاونون في عمليات الإجلاء وسيحترمون حقوق الإنسان، وبضمنها حقوق النساء، وسيتجنبون إعادة البلاد إلى مرتع للإرهاب.

وأضاف أن "اليابان تهدف إلى لعب دور في تشكيل إطار عمل تعاوني موسع لمكافحة الإرهاب".