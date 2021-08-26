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الخارجية الصينية تشيد بتدشين لجنة التنمية المستقبلية للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية

أشاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بالإطلاق الرسمي للجنة التنمية المستقبلية للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية، قائلاً إنه يتطلع إلى أن تساعد اللجنة في دفع العلاقات قدما بين الدولتين.
رمز الخبر: ۵۶۱۲۵
تأريخ النشر: 25 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وألقى وانغ كلمة، أمس الثلاثاء، عبر رابط فيديو خلال حفل تدشين لجنة التنمية المستقبلية للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية، واجتماعها الكامل الأول.

وقال في كلمته إن تعزيز التعاون الودي بين الصين وكوريا الجنوبية يتوافق مع الوضع الراهن وتطلعات الشعبين، ويتماشى مع المصالح الأساسية للجانبين في ظل الظروف الدولية والإقليمية المعقدة والمبهمة.

وأضاف: "يصادف اليوم الذكرى الـ29 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكوريا الجنوبية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية قبل 29 عاما، تطورت العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية بسرعة وشمول".

وأوضح أنه خلال السنوات الأخيرة، في ظل التوجيه الاستراتيجي لزعيمي البلدين، تنامى ازدهار التبادلات والتعاون في مختلف المجالات، وساعدت الصين وكوريا الجنوبية بعضهما بعضا في تحقيق إنجازات في التعاون في مكافحة الجائحة وتنمية العلاقات.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن عامي 2021 و2022 يصادفان عامي التبادل الثقافي بين الصين وكوريا الجنوبية، وأن عام 2022 يوافق الذكرى الـ30 لتأسيس العلاقات، قال وانغ إنه يأمل أن تساعد اللجنة في تعزيز العلاقات وتحقيق الاستقرار والتنمية طويلة الأجل خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.

بدوره قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشونغ إيوي يونغ، عبر رابط فيديو، إن الدولتين ملتزمتان بتحقيق نزع السلاح النووي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وستواصلان العمل عن كثب لدفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا.


         

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