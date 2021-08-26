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رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي يصل واشنطن ولقاء مرتقب يجمعه مع الرئيس بايدن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لدى وصوله واشنطن، فجر اليوم الأربعاء، على "استعداده لجولة قتال أخرى مع حركة حماس في غزة ".
رمز الخبر: ۵۶۱۲۳
تأريخ النشر: 25 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ووصل بينيت إلى واشنطن في زيارة ستستغرق عدة أيام سيلتقي خلالها يوم غد بالرئيس الامريكي جو بايدن.

وبشأن الوضع الأمني، قال بينيت في تصريح صحافي إنه "مستعد لخوض جولة قتال أخرى مع حماس حتى ولو كان على حساب خسارة دعم أعضاء القائمة الموحدة في حكومته".

وأضاف: "سأفعل كل ما يلزم لضمان أمن شعبي، ولن أشرك أبدًا الاعتبارات السياسية في القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن".

وبحسب اعلام الاحتلال، فإن زيارة بينيت ستركز في لقاءاته مع بايدن وكبار المسؤولين الأميركيين على الملف النووي الإيراني، وقضايا أخرى منها الملف الفلسطيني.

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