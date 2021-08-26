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مجلس الوزراء يستكمل كل المتطلبات الخاصة لإقامة الانتخابات وتوفير سبل نجاحها

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أهمية وضع الأساس لإنشاء صندوق الأجيال، الذي يهدف إلى تأمين مستقبل الأجيال القادمة، ويمكن أن تعتمده الحكومة ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي.
رمز الخبر: ۵۶۱۲۲
تأريخ النشر: 25 August 2021

مجلس الوزراء يستكمل كل المتطلبات الخاصة لإقامة الانتخابات وتوفير سبل نجاحها

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، برئاسة الكاظمي.

وقدّم الكاظمي في مستهل الجلسة، إيجازاً عن نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، التي تكللت بالنجاح، وجرى فيها بحث العديد من القضايا التي تتعلق بتطوير العلاقات، وتنمية مستوى التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن بحث عدد من الملفات العالقة بين الجانبين، التي تم الاتفاق على معالجتها بوسائل متعددة.

وأشار الكاظمي إلى مؤتمر بغداد الذي سيكون تتويجاً لجهود العراق دبلوماسياً، وتأكيداً لحرص الحكومة على تطوير علاقات العراق الخارجية، التي وصلت إلى مستوى متميز، كما حظيت الحكومة العراقية بقبول على المستوى الدولي.

وبيّن أن الحكومة استكملت كلّ المتطلبات الخاصة لإقامة الانتخابات المقبلة، وتوفير السبل المتاحة لنجاحها، مؤكداً عزم الحكومة على إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية، للحدّ من انتشار الفيروس، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة، في مواجهة الجائحة، وتأمين الخدمات الطبية للمصابين، فضلاً عن جهودها في توفير اللقاحات، وحث المواطنين على أخذ اللقاح عبر منافذ التلقيح.

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