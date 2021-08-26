المجذوب من بعبدا: نحن بحاجة لدعم الجهات المانحة للأساتذة في القطاعين العام والخاص

قال وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، إن "وضع القطاع التربوي حرج جداً هذا العام ولكن لا يمكن للبنان ان يتحمل سنة دراسية استثنائية للسنة الثالثة على التوالي، وأطلعنا فخامة الرئيس على ما أنجزته الوزارة من امتحانات رسمية وما تقوم به للعودة الى المدارس".

موقع تابناك الإخباري_ولفت المجذوب في تصريح له عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الاربعاء، الى أن "معظم المشاكل العالقة هي مشاكل تقنية، وهي بحاجة الى إرادة جماعية، ونحن بحاجة الى دعم الجهات المانحة للاساتذة في القطاعين العام والخاص، وبالإصرار والتعاون معاً ننقذ العام الدراسي، ولان راسمال العائلة اللبنانية هو التعليم فقط، نثق ان اللبناني لن يستسلم وسيبذل المستحيل لتعليم اولاد، وعلينا كدولة مساعدته".

وكان الرئيس عون قد عرض مع المجذوب، خلال لقاء جمعهما مع مدير عام الوزارة فادي يرق ومديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري، الواقع التربوي في البلاد والصعوبات التي تواجه انطلاق العام الدراسي، والخطة الخمسية التي وضعتها الوزارة حتى العام 2025.