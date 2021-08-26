أردوغان: علينا إنشاء مدن صديقة للإنسان ولن نسمح بتكرار كوارث بالعمران

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عدم السماح بتكرار كارثة العمران التي شهدتها تركيا جراء الهجرة من القرى إلى المدن، مشددًا على ضرورة إنشاء مدن صديقة للإنسان.

موقع تابناك الإخباري_وفي خطاب له خلال فعاليات "مؤتمر ومعرض المدن الصديقة للشباب" في العاصمة أنقرة، أمس الثلاثاء، قال أردوغان: "علينا إنشاء مدن صديقة بالشباب والأطفال والمسنين والنساء وأصحاب الإعاقة وبالمحصلة مدن صديقة للإنسان".

وأردف: "لقد دفعنا ما يكفي ثمن العمارة العمودية، إذ نحن بحاجة إلى نماذج وتطبيقات عمرانية مخططة ومبرمجة تتبنى الماضي وتحتضن المستقبل، لذلك أي نهج المدن الصديقة للشباب مهم للغاية".

وأضاف: "لن نسمح بتكرار كارثة العمران التي تعرضت لها تركيا خلال الهجرة الكبيرة من القرى إلى المدن بعد الحرب العالمية الثانية".