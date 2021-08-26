بوتين: على روسيا استخلاص الدروس من حرائق الغابات في سيبيريا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن على روسيا استخلاص الدروس من الحرائق التي تجتاح سيبيريا منذ أشهر.

موقع تابناك الإخباري_وقال بوتين ،أمام أعضاء في حزب روسيا الموحدة الحاكم ، "يجب أن نستخلص الدروس وأن نعزز بشكل جذري نظامنا لحماية الغابات".

وأضاف "لتحسين قدرات المناطق على حماية الغابات سنخصص 24 مليار روبل إضافية (277 مليون يورو )" .

وتشهد سيبيريا حرائق كبيرة منذ عدة سنوات، في ظاهرة ينسبها الخبراء إلى تغير المناخ ولكن أيضًا إلى الحماية غير الكافية للغابات.

ففي ياقوتيا (سيبيريا) أكبر منطقة في روسيا وأكثرها برودة، دمرت حرائق الغابات مساحة أكبر من البرتغال هذا الصيف.

وفي المناطق الأكثر تضررًا، طلبت السلطات المحلية موارد إضافية ودعمًا اقتصاديًا من موسكو لمواجهة الوضع.

وكان بوتين قد أعرب مؤخرًا عن قلقه إزاء الكوارث الطبيعية ذات الحجم "غير المسبوق" هذا العام في روسيا .