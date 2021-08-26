دقلو يطالب الكوني بتفعيل دور القوات المشتركة على الحدود مع ليبيا ويؤكد أهمية التعاون معها

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو، خلال لقائه الثلاثاء نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أهمية تعاون السودان وتنسيقه مع ليبيا في كافة المجالات، بما يعزز الاستقرار في البلدين، داعيا إلى ضرورة تفعيل دور القوات المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.

موقع تابناك الإخباري_دعا السودان المجلس الرئاسي الليبي إلى أهمية الاتفاق على إعادة تفعيل القوات المشتركة بين البلدين، وذلك لحماية وتأمين الحدود المشتركة، والحد من الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك على لسان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي اجتمع امس الثلاثاء، بنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، والوفد رفيع المستوى المرافق له في الخرطوم، وبحث معه التعاون بين البلدين لتعزيز الاستقرار في البلدين، مؤكدا أهمية تعاون السودان وتنسيقه مع ليبيا في كافة المجالات، بما يعزز الاستقرار في البلدين.

ورحب دقلو، بزيارة الوفد الليبي للسودان، واكد دعم السودان لجهود المصالحة الليبية، متمنيا أن تنعم ليبيا بالاستقرار في ظل حكومتها الحالية.