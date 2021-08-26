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افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو

أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو رسمياً الثلاثاء افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو خلال حفل في الاستاد الوطني في العاصمة، بعد 16 يوماً من اختتام الأولمبياد الصيفي الذي تأجل عاماً أيضاً.
رمز الخبر: ۵۶۱۱۰
تأريخ النشر: 25 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال ناروهيتو الذي كان يرتدي كمامة بيضاء اللون في الإستاد الخالي من الجماهير في إطار الإجراءات الوقائية المرتبطة بكوفيد-19 "أُعلن افتتاح دورة ألعاب طوكيو البارالمبية 2020".

ولم يحضر حفل الافتتاح الذي حمل شعار "لدينا أجنحة" سوى عدد قليل من المسؤولين ووسائل الإعلام ثم مواكب الوفود، في إعلان انطلاقة 13 يوماً من المنافسات التي سيحضرها عبر التلفزيونات ما يصل إلى أربعة مليارات مشاهد، بحسب ما أشارت اللجنة البارالمبية الدولية.

وسينافس 4400 رياضي بارالمبي على 539 ميدالية ذهبية، من بينهم بعض النجوم على غرار لاعب الوثب الطويل الألماني ماركوس ريهم.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية الدولية البرازيلي أندرو بارسونز "لا أصدق أننا وصلنا أخيراً إلى هنا".

وحملت علياء عيسى، أوّل رياضية في فريق اللاجئين البارالمبي، علم الفريق في حفل افتتاح الألعاب.

وعيسى البالغة 20 عاماً والمولودة في اليونان لعائلة سورية، ستنافس في مسابقة رمي العصا وتأمل أن تسير رياضيات أخريات على طريقها.

وعلى غرار الألعاب الأولمبية الصيفية التي اختتمت في 8 آب/أغسطس الحالي، سيخضع الحدث لقواعد صارمة من أجل عدم تفشي كورونا، حيث سيتم حظر كل الجماهير تقريباً ويخضع الرياضيون لقيود قاسية.

وفيما ارتفع الدعم المحلي خلال الأولمبياد الماضي إثر أشهر من الاستطلاعات السلبية، هناك قلق كبير في اليابان مع اقتراب الألعاب البارالمبية في ظل تعرّض البلاد لموجة خامسة من الفيروس.

وسُجّل أكثر من 25 ألف حالة جديدة الخميس الماضي، وحذّر المسؤولون الطبيون في البلاد من أن المستشفيات على وشك الانهيار مع ارتفاع الحالات الخطيرة إلى مستويات قياسية.


         

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