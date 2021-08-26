أردوغان: الدخل القومي سيتجاوز تريليون دولار قريبا

في كلمة ألقاها خلال ترؤسه اجتماع رؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" بالولايات التركية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدخل القومي سيتجاوز تريليون دولار قريبا رغم تراجعه مؤخرا، مضيفا ان بلاده "من الدول التي لديها أقل معدلات اقتراض بالقطاعين العام والخاص بين البلدان المتقدمة والنامية".

موقع تابناك الإخباري_قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدخل القومي الذي تراجع قليلا بفعل عوامل متعددة بمقدمتها تقلبات سعر صرف العملات، سيتجاوز تريليون دولار خلال فترة قريبة.

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال ترؤسه اجتماع رؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" بالولايات التركية، اليوم الثلاثاء، أن احتياطي البنك المركزي في الوقت الحالي بلغ نحو 109 مليارات دولار، وأن هذا الرقم سيتجاوز 115 مليارا قريبا. وتابع: "قريبا سنشاهد ما حصل عام 2019 من تحقيق تراجع في العجز التجاري".

وعلى صعيد آخر، لفت الرئيس التركي إلى أن أعمال إنتاج السيارة المحلية تسير وفق المخطط، وأنها ستكون على الطرقات عام 2023.

وأعلن أن تركيا باتت واحدة من الدول القليلة الرائدة في إنتاج وتصدير المعدات الدفاعية وفي مقدمتها الطائرات المسيرة.

وبيّن أردوغان أن عائدات تركيا خلال العام الماضي من قطاع الصادرات، تجاوزت 170 مليار دولار، وأن هذه القيمة ستتجاوز خلال العام الحالي، عتبة 200 مليار دولار.

وأردف: "نقلنا بلادنا من المرتبة 17 إلى المرتبة 11 على المستوى العالمي من حيث القوة الشرائية، وبهذا وصلنا إلى مستويات تتناسب مع أهدافنا المنشودة على الصعيد الاقتصادي".

وأكمل: "خلال فترة تولينا (حزب العدالة والتنمية) السلطة مدة 19 عاما، وفرنا فرص عمل لنحو 9 ملايين شخص، ومن خلال تطوير قطاعات الخدمات والإنتاج والتصدير والصناعة، سنوفر المزيد مستقبلا".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا من الدول التي لديها أقل معدلات اقتراض في القطاعين العام والخاص بين البلدان المتقدمة والنامية.

واستطرد: "نستمر في طريقنا من خلال تحصين قوتنا السياسية بقوتنا العسكرية والاقتصادية، وبنفوذنا المتزايد باستمرار في منطقتنا".

واستعرض الرئيس التركي خلال كلمته الكثير من المشاريع والخدمات التي قامت بها حكومات حزب العدالة والتنمية خلال مسيرتها الممتدة طوال 19 عاما في حكم البلاد.

وذكر أن تركيا كانت تمتلك 62 مشروعا فقط في مجال الصناعات الدفاعية عام 2002، وأن هذا الرقم تجاوز 750 مشروعا مع حلول العام 2021.

وتابع: "بلغت ميزانية مشاريع صناعاتنا الدفاعية 75 مليار دولار، بعد أن كانت 5.5 مليارات دولار عام 2002، أصبحت تركيا واحدة من رواد المصنعين والمصدرين بمجال الصناعات الدفاعية في العالم".

كما أشار إلى أن بلاده اكتشفت مؤخرا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وصلت مقدارها إلى 540 مليار متر مكعب.

وأوضح أن الكوارث الطبيعية في تركيا أسفرت عن وفاة أكثر من 100 مواطن، كما أشاد بالجهود الكبيرة للجهات المختصة المشاركة في أعمال الإغاثة، بدءا من القوات المسلحة التركية، وقوات الدرك، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وجمعية البحث والإنقاذ "أكوت".

وفي سياق آخر، قال أردوغان إنه سيزور الأربعاء منطقة أخلاط بولاية بيتليس (شرق البلاد) للمشاركة في فعاليات ذكرى النصر في معركة "ملاذ كرد" التاريخية.

وأضاف أنه سيتوجه لاحقا إلى منطقة شرق البحر الأسود، لتفقد المناطق المتضررة من السيول، وافتتاح نفقين هناك، قبل أن ينتقل إلى ولايات بارطن وسينوب وقسطمونو "غربي البحر الأسود".