متحدث بإسم طالبان: ندعو الأمريكيين إلى التوقف عن تشجيع إجلاء الأفغان

موقع تابناك الإخباري_وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لفت مجاهد الى أن مشكلة كابل هي الازدحام في المطار وحاولنا السيطرة على الفوضى، لكن الأمريكيين ما زالوا يحاولون إخراج نخبنا من أفغانستان.

وقال "ندعو الأمريكيين إلى التوقف عن تشجيع إجلاء الأفغان".

ودعا المتحدث باسم طالبان "أبناء الشعب الأفغاني للعودة إلى ديارهم".

من جهة أخرى، أكدت طالبان أنها "لا تريد رؤية عسكريين أتراك في البلاد".

وقال مجاهد، "نريد علاقات جيدة مع تركيا لكننا لا نريد وجود عسكريين لها في أفغانستان".

وأشار إلى أنه "لا حاجة إلى وجود عسكريين أتراك" في مطار كابل، مصرحا: "سنستطيع بأنفسنا ضمان الأمن فيه".